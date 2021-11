Granizou nos picos mais altos da Madeira

Os sinais do Outono na Madeira, finalmente, acentuaram-se ao final da tarde desta quinta-feira, com a ocorrência de precipitação significativa, trovoada e um brusco arrefecimento da temperatura do ar, que nos pontos mais altos da ilha da Madeira, levou mesmo à queda de granizo, como prova a imagem captada neste final de tarde na zona do Pico Ruivo.

No Funchal o arrefecimento ao final da tarde também foi notório… e sentido, com a temperatura a cair mais de 3 ºC ao entardecer. Na estação do Lido, passou dos 21.1 ºC, às 17 horas, para 17.8 ºC, às 18 horas.

A precipitação que há muito parecia arredada da costa sul da Madeira, caiu com intensidade na última hora na zona de Santa Cruz. A quantidade extrema em apenas uma hora atingiu valor de aviso amarelo (16,8 litros por metro quadrado/mm) na estação meteorológica do IPMA no Aeroporto da Madeira. Também na zona do Areeiro, as duas estações meteorológicas, Pico do Areeiro e Chão do Areeiro, registaram valores no ‘amarelo’ para o intervalo de uma hora, com 12,6 mm e 10,5 mm, respectivamente.

A estação mais alta, a do Pico do Areeiro, foi também a que hoje registou (até às 19 horas) a temperatura mínima do ar mais baixa (2.7 ºC).