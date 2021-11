Teste de despiste de juíza leva a suspensão de julgamento de droga no tribunal do Funchal

O julgamento de uma alegada rede de tráfico de estupefacientes, com 12 arguidos, teve de ser suspenso na tarde desta quarta-feira, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), devido a suspeita de infecção pelo coronavírus de uma das três juízas que compõem o colectivo que julga o caso. Uma familiar da magistrada judicial, com quem teve contacto directo, apresentou sintomas de Covid-19, pelo que ambas tiveram de ser submetida a testes de despiste.

No Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) são julgados os crimes mais graves da Madeira, com colectivos de três juízes. Um hipotético caso positivo/suspeito poderá obrigar, no mínimo, à substituição do juiz infectado em causa, mas no limite pode levar ao isolamento de três juízes e ao cancelamento de vários julgamentos.

Na sessão desta manhã, a magistrada judicial que agora foi submetida a testes de despiste não usou máscara, ao contrário das outras duas juízas que compunham o colectivo.