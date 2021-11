Centro de Alto Rendimento completa três meses de actividade

O Centro de Treino de Alto Rendimento (CTAR), projecto da Associação de Ténis de Mesa da Madeira que esta época teve o seu início no passado mês de Setembro, prossegue a sua actividade cumprindo actualmente o seu terceiro mês de funcionamento.

Embora mantendo os mesmos vinte atletas que iniciaram os treinos, uma das principais novidades após os dois primeiros meses de trabalho é a promoção do atleta Nuno Barros (AD Caramanchão) do Grupo B para o Grupo A, fruto do seu bom desempenho nas sessões de treino e da análise efectuada pela equipa técnica do CTAR.

Deste modo, o Grupo A passa a contar com nove atletas (em vez dos oito iniciais) e, consequentemente, o Grupo B viu o seu número reduzido de doze para onze atletas.

Por outro lado, perante a indisponibilidade por motivos profissionais de Ricardo Faria para continuar a fazer parte da equipa técnica do CTAR, Alexandre Gomes passou a fazer parte deste grupo de trabalho desde o passado dia 25 de Outubro.

Recorde-se que este treinador madeirense tem desenvolvido a sua carreira fora da Região há muitos anos, tendo trabalhado nas mais recentes épocas no Perú, encontrando-se actualmente na Madeira.

De referir que a restante equipa técnica, composta por António Jorge Fernandes, Daniel Costa, Hélder Melim e Rúben Canteiro, continua inalterada e com um trabalho muito meritório desde o começo deste projecto.

Lembramos que em cada ciclo de quatro semanas deste projecto, três são dedicadas ao Grupo A e uma é destinada ao Grupo B, sempre de segunda a quinta-feira no horário das 18h30 às 21h00 no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes (Funchal), as quais complementam as sessões de treino dos respectivos clubes, incluindo os treinos bi-diários.