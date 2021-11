A maioria dos doentes internados em cuidados intensivos com covid-19 na Madeira são não vacinados.

"Entre 58 a 60% dos internados ["em cuidados intensivos] são não vacinados", revelou há instantes o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque recusou adiantar pormenores sobre as medidas de restrição que serão esta tarde, oficialmente, anunciadas mas esclareceu que decisões sobre as actividades na quadra de Natal, nomeadamente a realização de eventos como a Noite do Mercado, só serão decididas no final deste mês.

Declarações à margem da visita, esta manhã, à empresa OK Motor Sport Unipessoal Lda, sediada no Caniço.