Confraria Enogastronómica da Madeira estabelece geminação na Andaluzia

No próximo domingo, dia 21 de Novembro, a Confraria Enogastronómica da Madeira irá estabelecer uma geminação com a Cofradía Gastronómica El Dornillo, no decorrer da 'XVIII Fiesta de la Matanza de la Sierra', que ocorre de este fim-de-semana, na Andaluzia (Espanha).

O ato será apadrinhado pela Cofradía Gastronómica Los Esteros, da cidade de Cádiz.

A delegação de confrades madeirenses parte hoje (dia 18 de Novembro)para Espanha e regressa no dia 23. No decorrer da deslocação visitarão ainda a Al-Andalus Asociación Enogastronómica, em Granada, e a Cofradia Extremeña de Gastronomia, em Puebla de la Reina, Badajoz.

A 'Fiesta de la Matanza' é um evento em torno dos produtos provenientes da matança do porco, com intuito de promover a província de Jaén como um destino gastronómico de qualidade, enaltecendo os produtos autóctones, gerados e elaborados na região.