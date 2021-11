'Portos da Madeira' elogiado pelo trabalho em lidar com a pandemia

A Administração dos Portos da Madeira recebeu esta manhã o director-geral da TUI em Espanha continental e nas ilhas Baleares, que considerou que "a Madeira é hoje uma referência, na forma como reagiu à pandemia", pode-se ler numa nota publicada no Facebook dos Portos da Madeira a dar conta desta visita ao Poto do Funchal.

Ian Livesey "mostrou-se impressionado com a estratégia da APRAM ao preparar os portos regionais para operarem num quadro ainda de pandemia, seguindo as linhas definidas pelo Governo Regional e pelas autoridades internacionais", destaca.

Aliás, refere a nota, Ian Livesey "disse que a Madeira é fundamental no itinerário com Canárias, 'devido às suas características únicas'. Referiu estar satisfeito com os turnarounds efectuados no Porto do Funchal, no final de 2019 e no início de 2020, considerando que actualmente, 'há complementaridade com Canárias nesta vertente'.", afiança.

Além disso, o director-geral da TUI em Espanha continental e nas ilhas Baleares "constatou no terreno tudo o que foi implementado durante o confinamento, de modo a preparar o Porto do Funchal para operar, mesmo num quadro de pandemia", reforça a APRAM.

"O Plano [de Gestão dos Portos do Funchal e Porto Santo no âmbito da covid-19] passou pela aquisição de vários equipamentos e definição de procedimentos para os Portos da Madeira, um investimento do Governo Regional, em contrato programa com a APRAM que ultrapassou o meio milhão de euros", recorda.

Nesta visita, os Portos da Madeira foram representados pela presidente do Conselho de Administração, Paula Cabaço, que "apresentou a nova assinatura da empresa 'Your Safe Port' que está a ser divulgada junto das companhias e armadores, passando uma mensagem de confiança e sobretudo, de segurança".

Saliente-se que o grupo TUI reúne a Marella Cruises, a TUI Cruises e a Hapag-Lloyd, todos com navios com passagem pela Madeira.