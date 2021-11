Exposição dos mais belos pássaros de cativeiro na Madeira

A Associação Ornitológica da Madeira emitiu um convite a todos quantos queiram visitar uma exposição que conta com 800 aves de 40 expositores, que estará patente entre hoje (até às 21 horas) e amanhã até às 16 horas.

Esta iniciativa decorre no Centro Cívico de São Martinho, na sequência da 21.ª Edição do Campeonato de Ornitologia da Madeira, após serem consagrados os vencedores e todos os participantes podem assim mostrar os seus pássaros ao público.

Uma exposição que, pelas palavras do Vice-presidente do Colégio Técnico de Juízes, Luís Vilas Boas, é "uma das mais bonitas do País, além de que com muita qualidade nas aves".