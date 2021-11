Jovem fadista Leonor de Castro vence concurso internacional na Moldávia

Leonor de Castro participou recentemente no Concurso "Festival - Concurs International de Arta Constelatia Talentor, na Moldávia, tendo sido uma das grandes figuras.

O referido concurso teve duas vertentes de participação, uma presencial e outra via on-line, tendo a jovem artista madeirense participado via on-line, saindo vencedora com o troféu na categoria de idade 13-15 anos, na secção de Canto.

O tema escolhido por Leonor, remonta a uma actuação ao vivo, quando se realizou o Evento "Sunsets à Brava" na baía da Vila da Ribeira Brava, onde interpretou o Fado "À Beira do Cais", tocado à Craviola por Emanuel Faria e à Guitarra Portuguesa por Pedro Marques, para dedicar à população ribeirabravense.