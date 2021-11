Filas e demora no acesso ao Funchal em dia que ameaça chuva

O trânsito para aceder ao Funchal está bastante apertado, como tem sido habitual aos dias de semana. Hoje não seria excepção, uma vez que chegados a sexta-feira é apenas mais um dia de trabalho e escola para muitos.

Contudo, uma vez que o clima está em mudança, os condutores terão de se haver de um lado com algum piso molhado, ainda que por pouco tempo - aconteceu aos primeiros raios de sol ainda estar piso molhado na Via Rápida, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava -, mas também têm de ter atenção ao encadeamento que o sol origina à visão, sobretudo para quem vem precisamente no sentido oposto.

A esta hora, os habituais pontos negros da estrada, tanto na Via Rápida como nos acessos ao centro do Funchal, sem qualquer sinal de outro constrangimento a não ser o afunilar das viaturas em circulação. O ponto mais complexo dá-se, neste momento na zona entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior.