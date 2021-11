Um “feito assinalável” de Marco Lira no Mundial (veja vídeo)

Um feito assinalável e de enorme prestígio, é assim que o presidente da colectividade do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Duarte Anjo enfatiza, vibrando à medalha de bronze no Mundial de Patinagem de Velocidade de Marco Lira fazendo questão de agradecer o empenho dos atletas, pais e treinador: “Mais um grande momento internacional do clube, da Calheta e da Região, reforçando de forma clara que sao dos melhores patinadores do mundo, tendo em conta os resultados já alcançados em pista 5 e 8 respectivamente”.

Foto DR

O dirigente da agremiação da zona Oeste continua acreditar que “ainda podemos alcançar mais grandes resultados nos três dias que faltam de competição”, de qualquer modo sublinha que estes resultados são “um grande presente para o clube” justamente por estar a completar 34 anos de existência.

A prova decorreu sob condições climatéricas extremamente difíceis (ver vídeo) consagrando o madeirense Marco Lira que integra a selecção portuguesa, com a medalha de bronze na prova de 15km a eliminar (24:16.222), em juniores masculinos, no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade que decorreu na Colômbia.

O piso muito molhado motivou muitas cautelas por parte dos atletas, alguns dos quais não evitaram quedas sendo necessário muita perícia numa ponta final de loucos.

Gonçalo Abreu, também do CDRPrazeres, terminou a prova em sexto lugar.