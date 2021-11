Medida de excepção para as discotecas está a dar resultados

A medida de excepção decretada para as discotecas, cujo acesso só é permitido a vacinados ou recuperados da doença, está a dar frutos, de acordo com o presidente do Governo Regional.

À margem de inauguração de restaurante no Mercado dos Lavradores, Miguel Albuquerque, assegurou, que a medida de só abrir as discotecas a vacinados “está a correr bem, porque muitos dos jovens que querem ir às discotecas têm sido vacinados, tem ido se vacinar para entrarem nas discotecas”, afirmou.

Já quando confrontado com as festas de finalistas, tradicionais nesta altura do ano na Madeira, Albuquerque admitiu tomar medidas específicas, nomeadamente a testagem obrigatória a todos os participantes nestes eventos estudantis.

“Vamos ter que tomar medidas já na próxima semana no sentido, não de evitar as festas, mas pelo menos exigir a testagem, porque isto pode-se tornar muito complicado”, admitiu.