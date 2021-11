A médica que esteve na linha da frente da batalha contra a Covid-19, Ana Isabel Pedroso, foi a primeira oradora da 4.ª edição do TEDx Funchal subordinado ao tema “Para Além do Medo”. Falou da sua experiência e dos diversos medos que esta pandemia criou e como os superou..

Ana Isabel Pedroso disse que "isto foi tudo muito difícil e não foi nada tranquilo para nós. E nós vivíamos todos os dias ao minuto. Eu acho que foi isto que nós fomos nos habituando aos poucos e realmente ultrapassamos em equipa e depois uma equipa maior que é comunidade e fomos passando, passando, era esta ideia que eu queria passar. Estamos todos juntos e foi difícil para cada um individualmente. Eu vivi os meus medos, cada um viveu o seu. Nós chegamos a este ponto em que estamos equilibrados e não sabemos o que vai acontecer, mas temos de pensar o que retiramos disto tudo.”

A médica relativamente ao lidar com as primeiras informações avançadas pelo Mass Media referiu que “o que aconteceu na altura, quando começou a chegar a informação foi o que instalou o medo. Chegavam aqueles áudios, os Whatsapps que circulavam com os colegas médicos a dizerem que isto era terrível, que isto era aquilo e que era outro. Depois ouvia-se muito ao nível dos midia internacionais e eu cheguei no início de janeiro a dar algumas entrevistas para a TVI acerca do vírus e eram entrevistas que vinham a meio do telejornal. Portanto, não estávamos aqui a dar tanta importância e de repente passamos disso para a uma abertura de cada telejornal com os dados de hoje e isto vinha sempre, sempre, que houve gente que acabou por desligar deste tipo de comunicação social e a aderir outros tipos, só porque não conseguia lidar com a infodemia e que no fundo é ter informação a mais e não saber o que fazer com ela. E que tem grande impacto negativo em nós “.

A médica criou um projecto a “Medicina sem filtros” porque achou que tinha de comunicar de uma forma simples às pessoas aquilo que é essencial. Aquilo que era mesmo importante e coisas que tem impacto na nossa vida sobre a Covid-19. essencialmente.

Veja aqui as várias intervenções do TEDx Funchal.