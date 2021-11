Ilha Pneu lançou campanha para Liga Portuguesa Contra o Cancro

O Núcleo Regional da Madeira, na Liga Portuguesa Contra o Cancro, promoveu, durante o mês de Outubro, um conjunto de iniciativas relacionadas com a prevenção do Cancro da Mama e integradas no movimento 'Outubro Rosa", que nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do cancro da mama.

Neste mês assinalam-se duas datas importantes: a 15 de outubro o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, pelo que, todos os anos, este movimento é celebrado, com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce, juntando a esta causa novos parceiros.

Foi o caso da ‘Ilha Pneu’, que lançou uma campanha de 26 de Outubro a 2 de Novembro, doando 1 euro ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro por cada pneu vendido.

Uma contribuição importante para o apoio social e humanitário que a Liga Portuguesa Contra o Cancro presta diariamente aos seus utentes oncológicos. A Direção do Núcleo Regional da Madeira agradece, por isso, à ‘Ilha Pneu’ pela generosidade para com a nossa instituição e pela entrega do donativo.