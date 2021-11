“Façam o favor de se vacinar”. Foi este o apelo deixado esta manhã, em Santo António, por Miguel Albuquerque que afirmou que o Governo Regional não tem, para já, previsto um calendário para reconsiderar medidas sociais restritivas, no entanto admitiu que no “final deste mês” vai analisar, com elementos da autoridade de saúde e da Câmara Municipal, o modo como vão ser realizados determinados eventos festivos, nomeadamente a Noite do Mercado ou actividades na Avenida Arriaga.

Palavras do governante que mostrou a sua perplexidade, a palavra foi “incompreensível”, pelo facto de um grupo de cidadãos madeirenses (não quantificou o número), acima dos 50 anos, continuarem a negar a vacinação, razão pela qual deixou o derradeiro apelo, reiterando que a Região espera a autorização das entidades europeias com competência na área da saúde para iniciar a vacinação as crianças dos 6 aos 11 anos.

Actualmente a Madeira contabiliza 379 casos activos, dos quais 46 são importados e 333 são de transmissão local havendo uma subida do número de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça. São agora 19 os doentes internados, 14 em Unidades Polivalentes e cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.