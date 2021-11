Projecto 'Eu sei proteger!' ensina alunos madeirenses a agir em situações de risco

Decorreu hoje, dia 10 de Novembro, um evento da Protecção civil, em Camara de Lobos, no âmbito do projecto de sensibilização sobre medidas de autoproteção 'Eu Sei Proteger!', que contou com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, o director regional da Educação, Marco Gomes, e o presidente do Serviço Tegional de Protecção Civil, José Dias.

Esta iniciativa tem como objectivo "comunicar à população escolar, de todos os concelhos da RAM (Madeira e Porto Santo), com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, em ambiente escolar, as diversas medidas de autoproteção que devem ser tomadas em situações diversas de risco". Ou seja, "promovendo uma cultura de segurança, prevenindo comportamentos de risco e alertando para a promoção de atitudes e comportamentos adequados para a prevenção de acidentes e catástrofes", explica a tutela em nota remetida à imprensa.

O projecto 'Eu Sei Proteger!' será implementado de forma itinerante, na generalidade das escolas básicas de 3.º ciclo e secundárias da RAM, e será concretizado através do desenvolvimento de cinco jogos em realidade virtual, no qual o utilizador, através da colocação de óculos VR, ver-se-á posicionado num mundo virtual que recriará um cenário com faxtores de risco, nomeadamente: Kit de emergência; Incidente na floresta; Aluvião; Incidente em casa e Incidente em túnel. Através de um controlador, que o utilizador agarrará fisicamente, será possível explorar este mundo virtual e realizar as diversas ações, observando as consequências das mesmas.

Ao todo, trata-se de um investimento no valor de 155.881,47 euros, que decorre ao abrigo de uma candidatura aprovada e globalmente cofinanciada ao Fundo de Coesão do PO SEUR.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) dispõe, desde julho de 2013, de Protocolos de Colaboração com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que visam a implementação dos projectos 'Segurança em casa, na rua e na escola' e 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos'.

O primeiro tem uma dinâmica externa às escolas, contemplando os estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar, Ensino Básico do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, onde são agendadas sessões de sensibilização com alunos, docentes, não docentes, encarregados de educação e comunidade em geral, abordando os temas relacionados com os avisos meteorológicos, riscos naturais e tecnológicos, o Plano de Prevenção e Emergência e Plano de Emergência Familiar.

Já o projecto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos' contempla nove temas, relacionados com a segurança e Protecção Civil, que são implementado nas escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino Básico.

O SRPC, IP-RAM presta apoio direto e indirecto ao projeto, elaborando materiais didáticos usados nos temas relacionados com a Protecção Civil, ministrando formação aos Delegados de Segurança, apoiando a elaboração de Planos de Prevenção e Emergência, colaborando na realização de simulacros e exercícios internos e intervindo na realização de palestras.