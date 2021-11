Entrega de prémios do projecto ‘UMa Família, Um Planeta’ esta quinta-feira

Amanhã, pelas 12 horas, no pátio à entrada da Universidade da Madeira (Campus da Penteada), decorre a entrega de prémios referentes ao concurso de ideias para a criação do logótipo do projecto ‘UMa Família, Um Planeta’.

Este momento, iniciar-se-á com uma dinamização de sensibilização ambiental por parte do Teatro Bolo do Caco, seguindo-se a entrega dos prémios na presença da vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, e da presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (ESTG), Frederica Gonçalves.

Foram submetidas ao concurso 12 propostas de aluno(a)s da Universidade da Madeira, cujo júri é constituído por Susana Gonzaga, docente da Faculdade de Artes e Humanidades e directora da licenciatura em Design, Alex Faria, presidente da Associação Académica, e Hélder Spínola, docente da ESTG-UMa e coordenador do projecto ‘UMa Família, Um Planeta’.

Foram seleccionados os trabalhos das seguintes alunas:

1º Prémio: Ana Joana Góis Fernandes

2º Prémio: Melina Maria Teixeira Fernandez

3º Prémio: Eva Patrícia Azevedo Freitas

Os prémios a atribuir são os seguintes:

1º Prémio: BICICLETA, no valor de 300 euros.

2º Prémio: CABAZ DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, no valor de 110 euros.

3º Prémio: ECOPONTO DOMÉSTICO, no valor de 50 euros.

Prémio de participação: COPO REUTILIZÁVEL, no valor de 2 euros.