"O árbitro sempre foi o patinho feio do jogo"

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, acolheu esta quarta-feira, 10 de Novembro, a apresentação do livro 'O Futebol Explicado no Relvado' da autoria do madeirense Duarte Gomes.

A obra que fora apresentada nas grandes cidades portuguesas, chega hoje à terra natal do autor, um lugar que descreve como "muito especial" e define o momento como "a grande apresentação do livro".

Com uma carreira de 25 anos na arbitragem, Duarte Gomes é agora comentador desportivo e fundador do projecto 'Kickoff' que pretende dar a conhecer e esclarecer as regras de jogo.

Ao DIÁRIO, explica que o objectivo fundamental do seu projecto é "tentar que as pessoas estejam mais sensibilizadas para a dificuldade que é ser árbitro de futebol".

"É difícil a missão do árbitro"

O antigo árbitro diz que a arbitragem "sempre foi" uma profissão incompreendida, algo que admite ser "um problema universal".

O arbitro sempre foi o patinho feio do jogo, entretanto cresceu para o corrupto, para o malandro, para o mau da fita, esse estigma em relação a este agente desportivo que é essencial no jogo sempre existiu. Duarte Gomes

Duarte Gomes destaca que as novas tecnologias vieram ajudar os adeptos a perceber melhor o acerto e o erro, mas por vezes "acabam por ser mais um reforço para a contestação e não propriamente para o esclarecimento", já que muitas das leis do jogo podem ser "subjectivas".

A obra 'O Futebol Explicado no Relvado' pretende ser um guia prático sobre as regras de jogo e vem aproximar o adepto do árbitro, no sentido em que esclarece e desvenda o jogo, de forma pedagógica e exemplificativa, contendo códigos QR que remetem para vídeos para ajudar os leitores a compreender os lances.