Sensibilizar contra o cancro da próstata mobiliza a mais um 'Novembro Azul'

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra do Cancro está a convidar todos quantos possam aderir à iniciativa 'Novembro Azul', "que pretende desafiar a população a juntar-se a nós na divulgação e sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce do Cancro da Próstata. Estima-se que 2 em cada 11 homens poderão vir a ter este tipo de cancro", alertam.

Assim, por exemplo, a 17 deste mês, assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata, recorda e pergunta "Como é que nos pode apoiar?"

Ficam as dicas: "Sensibilizando sobre a doença e incentivando a prevenção; Colorindo/iluminando de azul; Utilizando uma peça azul; Angariando fundos através da venda/aquisição de merchandising e t-shirts alusivos à campanha, brevemente disponíveis nas nossas delegações (Casa da Liga, Ribeira Brava e Machico) e na loja da Rua das Murças, nº 11, no Funchal; Partilhando a mensagem nas redes sociais utilizando o hashtag #novembroazul. Organizando acções de sensibilização sobre a temática."

Mas há mais: "Participando na 3.ª edição do concurso #bigodeàhomem, criando um BIGODE NATURAL ou CRIATIVO." Para mais informações siga este link e/ou enviar um email para o endereço [email protected].

Mas também pode envolver-se "nas aulas de exercício físico online, todas quartas-feiras de Novembro, às 19h00, na página de Facebook do NRM-LPCC no âmbito do evento 'Quartas-feiras Azuis'", recorda.

A LPCC pede ainda que os(as) interessados(as) podem estar atentos (as) às redes sociais do núcleo regional para acompanhar todas as actividades que irão surgir.