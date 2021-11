A palestra que colocou frente-a-frente a cantora Vânia Fernandes e o professor, treinador e personal trainer Afonso Franco, terminou com a actuação da primeira.

Antes, na conversa a três – incluiu o moderador António Barrosos Cruz – debruçou-se sobre a actividade dos dois oradores convidados.

Vânia falou do percurso profissional e da nova paixão, as crianças, e concluiu que “passar a vida a cantar os outros não é acrescentar nada à música”. Diante de um personal trainer, também deixou claro: “sinto-me muito bem na minha pele”.

Por sua vez Afonso Franco, ao ser questionado se não será um luxo quem investe num personal trainer, rematou: “Um personal trainer é um luxo, mas um fisioterapeuta três vezes por semana não é”.

Lembrou aos presentes que “o desporto é mais uma das terapias associadas à medicina” que ajuda a “melhorar a qualidade de vida”. Depois de ter completado a vida académica investiu no conhecimento, especializando-se com um certificado internacional de ‘personal trainer’ e de preparador físico de alto rendimento. A justificação é simples: “Estudo para falhar menos”, disse.

Afonso Franco estudou Ciências do Desporto e especializou-se em Treino Desportivo de Andebol, completando a fase académica da vida com o Mestrado em Ensino. Realizou todo este percurso na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, mas, quando voltou para a Madeira, continuou a investir no conhecimento. Actualmente, acumula funções de professor de Educação Física na ‘International Sharing School – Madeira’, ‘personal trainer’ na ‘Mais Clinic’, no ‘Monumental Fitness Club’ e no ‘Vida Health Club’, treinador adjunto do Madeira Andebol, SAD e representante e professor da ‘REP Exercise Institute’, uma escola nacional de formação avançada para ‘personal trainers’.

Nascida em 1984, em Santo António, Vânia Fernandes é uma das grandes vozes da música portuguesa. Terminou a licenciatura em Música, no ramo do Jazz, em 2012, na Escola Superior de Música de Lisboa e tem o curso profissional de Canto do Conservatório de Música da Madeira. Passou ainda pela escola ‘Hot Clube - Escola de Jazz Luiz Villas Boas’ e tem vários projectos em várias vertentes musicais, entre os quais no Fado ("Vânia Canta Amália"), no Jazz (a parceria com o pianista Júlio Resende), a parceria com a Orquestra Imperatriz Sissi e no campo experimental ("Lado Luso"). Participou em diversos eventos musicais, entre eles o ‘Angra Jazz’, onde foi acompanhada pela orquestra de Jazz da Ilha da Madeira. ainda no campo musical, também já integrou a Orquestra de Jazz da União Europeia e actuou em diversos festivais de Jazz, como o ‘Além Tejo Jazz’, o ‘Funchal Jazz’ e o ‘Porto Blue Jazz’. Ganhou o Prémio Reconhecimento, atribuído pelo júri da ‘IV Festa do Jazz’ realizado no Teatro São Luiz, organizado pelo Hot Club de Portugal. Obteve especial notoriedade pela participação na ‘Operação Triunfo’, na qual conquistou o primeiro lugar. Em 2008, venceu o Festival da Canção com ‘Senhora do Mar’, com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, no qual conseguiu um honroso segundo lugar, apurando-se para a final realizada em Belgrado, a 24 de Maio de 2008, feito que Portugal não tinha conseguido desde 2003. Na mesma final, a cantora obteve boas votações da França, Suíça, Andorra e até Espanha.