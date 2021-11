'Romeiros do Curral’ levou mais de 200 ao Centro Interpretativo do Comboio do Monte

Desde Outubro, mais de 200 pessoas passaram pelo Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte para visitar a exposição ‘Romeiros do Curral’, que encerra ao público dia 9 de Novembro.

Promovido pela Câmara Municipal do Funchal, o projecto artístico de André Moniz Vieira, Laura Aguiar e Lourenço Baptista, teve como objectivo a exibição de objectos tradicionais que "transmitem um quotidiano longínquo cheio de memórias e simbolismo", assim como a realização de um documentário em quatro partes sobre os costumes e as vivências dos moradores do Curral dos Romeiros.

Tendo sido aberto ao público a partir do dia 9 de Outubro, o objecto artístico "procurou aproximar a comunidade em oportunidades de descentralizar a arte e transmitir expressões artísticas, em presenças tradicionais e culturais, numa prática transversal a locais, povos e gerações", destaca a organização em nota de imprensa.

Um projecto que ainda pode visitar até à próxima terça-feira.