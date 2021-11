"Foi um belo momento democrático"

Naquela que classificou de reunião "mais democrática possível" o "diálogo muito frutuoso", Paulo Rangel considerou que "este debate das internas tem de ser feito virado para fora", por entender que estas eleições no PSD "são as primárias para primeiro-ministro" e por isso "ganhe quem ganhar (no PSD) o PSD ganhará sempre deste processo", sublinhou.

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, começou este segundo dia de campanha na Madeira com uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que é também o mandatário na RAM da candidatura de Rui Rio.

No encontro realizado na sede do PSD Câmara de Lobos, além de Pedro Coelho, marcaram presença cinco militantes social-democratas, entre os quais o vice-presidente da autarquia, Leonel Silva, o presidente da junta de freguesia local, Celso Bettencourt, e o deputado Higino Teles.