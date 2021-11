CDU reclama "investimento público nas zonas de ultraperiferia" do Funchal

A CDU organizou, nesta tarde de sábado, 13 de Novembro, uma iniciativa política na freguesia de Santo António, mais concretamente no sítio do Ribeiro Lavador, onde a deputada municipal Herlanda Amado defendeu que "está na hora de exigir que a proposta de Orçamento/2022 para o município do Funchal efective uma alteração de fundo de modo a permitir que o desenvolvimento não dispense a justiça social".

Para os comunistas "até agora, os governantes têm usado o investimento público para acentuar desigualdades sociais e têm instrumentalizado o desenvolvimento para agravar formas de pobreza e de exclusão social".

Segundo Herlanda Amado, esta iniciativa da CDU "em lugares onde é mais gritante a desigualdade social e onde são mais escandalosas as injustiças sociais no concelho do Funchal" visam, precisamente, "denunciar as erradas opções que têm presidido à aplicação do investimento público".

A deputada municipal referiu ainda que "a CDU está a dinamizar a organização da contestação à política de injustiça social e a reivindicar o necessário investimento público nas zonas de ultraperiferia".