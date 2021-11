Partido de Angela Merkel (CDU) reabre batalha pela sucessão

A conservadora União Cristã Democrática alemã (CDU), partido que Angela Merkel liderou durante 18 anos, reabriu hoje a batalha de sucessão como força da oposição com a apresentação dos primeiros candidatos à presidência, sejam novos candidatos ou reincidentes.

O perito em política externa Norbert Rottgen foi o primeiro a apresentar-se hoje aos meios de comunicação social como candidato ao cargo, seguido pela confirmação de que Helge Braun, o ministro da Chancelaria e o confidente de maior confiança de Merkel, também estará a concorrer ao cargo.

Rottgen concorreu à presidência do partido há um ano, mas não conseguiu passar da primeira volta e foi eliminado da corrida pela ala direita de Friedrich Merz e pelo centrista Armin Laschet, que foi finalmente eleito para o cargo.

Rottgen representa a ala moderada e pretende ser uma figura integradora para a CDU, colmatando a divisão entre centristas e direitistas.

"Temos de ser o partido de credibilidade e competência climática, só então seremos ouvidos pela geração mais jovem", disse quando formalizou a sua candidatura.

Rottgen foi ministro do Ambiente de Merkel entre 2009 e 2012, mas foi demitido depois de ter sido derrotado no 'land' da Renânia do Norte-Vestefália, preside à comissão dos Negócios Estrangeiros do Bundestag desde 2014 e defende a lealdade ao eixo transatlântico e a outras orientações da política externa alemã.

Braun faz parte do círculo mais próximo de Merkel e, da sua posição como ministro da chancelaria, coordenou a luta contra a pandemia. Sempre se manteve na sombra da chanceler e será a sua primeira candidatura à presidência do partido.

O concurso de liderança foi reaberto após Laschet ter assumido a responsabilidade pela derrota nas eleições gerais de setembro passado e ter anunciado a sua retirada.

Merz, o rival histórico de Merkel, que já tentou sem sucesso em 2018 e novamente em 2021, diz-se que também tem aspirações para tentar a presidência. Braun ofereceu-lhe agora uma "posição relevante" em caso de se tornar líder do partido.

O prazo para as nomeações termina no próximo dia 17, depois do qual será aberto um período de duas semanas para que os candidatos ao cargo se apresentem às bases do partido.

A eleição será então submetida a uma consulta aos 405.000 membros do partido, uma fórmula sem precedentes na CDU, uma vez que até agora a eleição da presidência tem sido da responsabilidade do congresso federal.

Se nenhum candidato obter a maioria, será convocada uma segunda volta, cujos resultados serão conhecidos em 14 de janeiro, uma semana antes do congresso federal ratificar o novo presidente.

Estas eleições para a liderança da CDU são a terceira tentativa de encontrar um sucessor sólido ao leme do partido liderado por Merkel entre 2000 e 2018, ano em que anunciou a retirada da liderança da CDU e do poder após várias derrotas a nível regional.

A primeira eleição foi para a então secretária-geral, Annegret Kramp-Karrenbauer, que foi vista como a sucessora ideal de Merkel, mas desistiu em 2019 quando a sua liderança foi posta em causa.

No início deste ano, Laschet emergiu como o novo líder do partido e depois como candidato eleitoral do bloco conservador.

A CDU e a irmã União Social Cristã da Baviera (CSU) entraram em colapso nas eleições gerais de 26 de setembro, ao obterem 24,1% dos votos, contra 25,7% dos votos obtidos pelo vencedor das eleições, o Partido Social Democrata (SPD) de Olaf Scholz.

Foi o pior resultado para o bloco conservador numa eleição nacional, após o que Laschet anunciou a renovação da liderança.