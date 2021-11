CDU contra o encerramento do posto dos CTT no Imaculado

A deputada municipal Herlanda Amado, numa iniciativa decorrida na manhã de hoje, esteve junto da população no protesto pelo anunciado encerramento do único posto de correios que serve a população do Imaculado Coração de Maria.

Desde a primeira hora a CDU tem denunciado a espiral de degradação do serviço postal prestado às populações e a exigência de que seja garantido pela empresa CTT um serviço de qualidade e que esteja, de facto, ao serviço da população, da economia, do desenvolvimento da coesão territorial, que deixe de haver este abandono das populações. A pandemia da Covid-19 veio agravar a situação e demonstrar que é preciso mais investimento nos correios e não menos, mais trabalhadores ao serviço dos correios e da distribuição postal e não menos. Se era verdade que a questão do controlo e gestão pública e da defesa do serviço público já era um problema sério e incontornável, agora é mais ainda. Herlanda Amado, deputada municipal no Funchal



A deputada da CDU diz ser “inaceitável e incompreensível para as populações este recente anúncio por parte dos CTT do encerramento do posto de correios existente no supermercado ‘Amanhecer’.” Segundo Herlanda Amado o encerramento remete as pessoas, muitas delas idosas e com fraca mobilidade e recursos, para os postos de correios da Avenida Zarco e da Penteada.

O encerramento de postos de correio na Região e, em particular, no Funchal, é caracterizado pela deputada como uma “insensibilidade dos CTT e falta de intervenção por parte das entidades competentes e com responsabilidade em zelar pelos interesses das populações, desde o Governo Regional, a Câmara Municipal do Funchal e das Juntas de Freguesias.”

Assim, a CDU continua a reivindicar que sejam reabertas as estações dos CTT em zonas que permitam uma maior agilização do serviço prestado pela empresa, garantindo uma proximidade da população. Afirmando que o encerramento “vem criar mais dificuldades às populações, atesta que a decisão “vai em contra-ciclo com os apelos das entidades de saúde, de serem evitadas concentrações de pessoas.”