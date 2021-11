CDU alerta para "agravamento das desigualdades sociais e territoriais" no Funchal

A CDU realizou uma iniciativa política nas zonas altas de Santa Maria Maior, onde a deputada municipal Herlanda Amado denunciou o "agravamento das desigualdades sociais e territoriais" no concelho do Funchal.

“Um dos exemplos é a reivindicada construção de um acesso rodoviário entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço, já foi uma promessa do PSD e nos últimos 8 anos, partilhada pelo PS", apontou na ocasião a comunista.

"O problema prolonga-se no tempo, sem resolução", insistiu. "Aliás, ao longo dos últimos anos, as desigualdades sociais e territoriais no Funchal agravaram-se porque tem sido encurtado o investimento público nas zonas altas, que já eram as mais desfavorecidas".

A título de exemplo, recorda que "em 2017 a CMF tinha aprovado 21% do seu Orçamento em investimento nas zonas altas, por proposta da CDU, mas esse investimento foi sendo reduzido para apenas 4,4% do seu Orçamento".

Nesta linha entende que "o Plano e Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2022, tem que obrigatoriamente contrariar o que tem vindo acontecer ao longo dos últimos anos, e reforçar os meios financeiros para as zonas mais desfavorecidas do concelho".

"Apesar da CDU não ter um vereador no Executivo da CMF, as populações continuam a estar representadas na Assembleia Municipal, onde através da nossa intervenção e proposta, lutaremos para que muitas das reivindicações sejam finalmente contempladas", garantiu ainda Herlanda Amado.