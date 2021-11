CDU quer rede de transportes públicos que "sirva todos os funchalenses"

A CDU, através de comunicado, cita a deputada municipal, Herlanda Amado, que diz que muitos dos milhões do PRR que têm sido apresentados só terão consequências positivas para a vida das populações, se quem tiver a responsabilidade de gerir estas verbas, o fizer com a consciência das prioridades e reais necessidades da população.

"No PRR estão contemplados investimentos públicos e fundos estruturais que entre 2021-2027, deverão ter uma aposta naquilo que denomina de 'Mobilidade Sustentável' e que assenta, sobretudo, numa anunciada “reforma dos transportes”, que permita combater eficazmente a elevada dependência do transporte individual, e de igual forma servirão para alavancar a aposta na sustentabilidade e eficiência ambiental, com incentivos claros para a utilização de transportes públicos e o alargamento das suas redes. Herlanda Amado, deputada municipal da CDU no Funchal

A CDU denuncia que, no Funchal, "são muitos os milhares de funchalenses que continuam sem ter acesso ao transporte público, deste as zonas altas do concelho ao chamado centro urbano e no Sítio das Lajes, na freguesia do Imaculado Coração de Maria é um desses exemplos".

Temos assistido a promessas partilhadas entre PS e PSD, de que o transporte chegaria a esta localidade, mas a verdade é que até hoje as populações continuam sem ter acesso ao transporte público. Herlanda Amado, deputada municipal da CDU no Funchal

Defende que a Câmara Municipal do Funchal, a par de outros Municípios, terá um papel fundamental na gestão das verbas anunciadas do PRR, e sendo um dos pontos fundamentais a mobilidade, é necessário garantir um levantamento exaustivo das localidades sem acesso ao transporte público e garantir que os milhões propagandeados, sirvam para resolver os problemas das populações.

É necessário exigir uma participação mais directa e activa das autarquias – Juntas e CMF - na definição das políticas de mobilidade e no sistema de transportes, de modo a que passem a desempenhar uma intervenção determinante. A CMF não tem tido a intervenção necessária em relação aos muitos problemas de falta ou insuficiência de serviço de transporte público de passageiros prestado no concelho pela empresa pública “Horários do Funchal. Herlanda Amado, deputada municipal da CDU no Funchal

Garante, pois, que a "CDU continuará a intervir em todos os órgãos onde tem eleitos, para garantir que casos como estes, vividos pela população das Lajes seja resolvido, garantindo o desenvolvimento da cidade e os direitos das populações",