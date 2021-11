Marco Lira já subiu ao pódio como vice-campeão do mundo

Marco Lira subiu, há instantes, ao segundo lugar do pódio, no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade, que está a decorrer em Ibagué, na Colômbia.

O patinador madeirense recebeu a medalha de prata que o consagrou vice-campeão mundial, após ter garantido o segundo lugar, ontem, na prova de 10km pontos, com a ajuda do seu colega Gonçalo Abreu, que terminou em sexto lugar.

Ontem, Marco Lira também participou na cerimónia de entrega de medalhas, para receber o bronze, conquistado na noite de quarta-feira, nos 15km a eliminar.

O Campeonato do Mundo termina hoje, na Colômbia, com a prova de maratona.