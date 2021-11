Medalha de bronze de Marco Lira é “excelente notícia”, diz Carlos Teles

“Queria em nome da Câmara Municipal e, no fundo, de todos os calhetenses, dar os parabéns ao Marco”, afirma o autarca da Calheta, que se diz “imensamente feliz com esta excelente notícia.” Carlos Teles congratulou, também, toda a equipa técnica, com especial destaque para o seleccionador nacional Alípio Silva, “um grande entusiasta desta modalidade e que tem feito um excelente trabalho, não só no CDR Prazeres, mas também na selecção de Portugal.”

Marco Lira subiu, ontem, ao terceiro lugar do pódio na prova de 15Km (24:16.222) em juniores masculinos, no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade. Carlos Teles refere que é importante lembrar que Marco Lira “está a representar a selecção de Portugal”, e que foi “o seu talento e persistência, a sua veia de vencedor que fez mais um grande resultado”, para a Calheta e para todo o país.

Esta é mais uma prova de que estamos no caminho certo, também a nível desportivo. Há uns anos seria impensável termos um atleta da Calheta a representar o país nestas grandes competições. Tentamos acompanhar este desenvolvimento, esta evolução, não só com a construção de infraestruturas, como a pista de patinagem, mas também dotando os clubes com todas as condições para que possam trabalhar e para que possam, também eles, dar boas condições de trabalho às equipas técnicas e aos nossos atletas. Carlos Teles, presidente da CM Calheta



Um feito assinalável e de enorme prestígio, é assim que o presidente da colectividade do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Duarte Anjo, reage à medalha de bronze no Mundial de Patinagem de Velocidade de Marco Lira.

Já o próprio atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, natural do Arco da Calheta, diz que o segredo para chegar ao pódio foi "nunca deixar de acreditar".