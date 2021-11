Detidos por furto e posse de arma proibida em Machico

Dois homens, de 42 e 46 anos, foram hoje detidos pela PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, pelo crime de furto num estabelecimento comercial e posse de arma proibida.

Um dos suspeitos, já referenciado por crimes da mesma natureza e perpetrados através do mesmo modus operandi, ocultava os objectos furtados numa mochila. Subtraiu de uma superfície comercial diversas garrafas de bebidas espirituosas e colocou-se em fuga, tendo sido alertado por funcionários no local que detetaram o ilícito e tentaram impedir a fuga do mesmo, informou a PSP em comunicado.

A Polícia conseguiu intercepta-lo quando o mesmo entregava os objectos furtados a um cúmplice que o aguardava no exterior.

Apercebeu-se depois que um dos suspeitos tinha na sua posse uma arma proibida vulgarmente conhecida por ponta e mola.

Os detidos foram presentes a Autoridade Judiciária para primeiro interrogatório de arguido, tendo ficado com a medida de coacção de termo de identidade e residência.