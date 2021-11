Câmara da Calheta aprova voto de louvor a Marco Lira

A Câmara Municipal da Calheta aprovou, ontem, um voto de louvor ao patinador Marco Lira, atleta calhetense do CDR Prazeres, que está na Colômbia a disputar o Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade.

De acordo com o presidente da autarquia, este voto de louvor, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara, vem reconhecer "todo o trabalho dos atletas, de forma particular do Marco Lira, e de toda a equipa do CDR Prazeres".

“Os resultados estão à vista e o vosso empenho é motivo de orgulho para o país, para a Região e para a Calheta”, frisou Carlos Teles.

Ao serviço da selecção nacional, Marco Lira conquistou, na passada quarta-feira, a medalha de bronze na prova de 15 quilómetros a eliminar.

Em menos de 24 horas, o jovem calhetense sagrou-se vice-campeão do mundo da modalidade, ao conquistar a medalha de prata nos 10 quilómetros pontos, em juniores masculinos, esta quinta-feira à noite.