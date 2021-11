"Nunca deixar de acreditar para ganhar esta medalha" foi o segredo de Marco Lira

O madeirense Marco Lira conquistou a medalha de bronze na prova de 15 km, em juniores masculinos, no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade.

Marco Lira conquista medalha de bronze no Campeonato do Mundo O madeirense Marco Lira conquistou a medalha de bronze na prova de 15km a eliminar (24:16.222), em juniores masculinos, no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade.

“Esta prova vem ser um reflexo do trabalho de que temos feito nos últimos anos. Eu já tinha feito dois quintos lugares na pista. A medalha esteve bastante perto". Estas são as primeiras palavras do campeão, concedidas ao DIÁRIO às 3 horas da manhã na Colômbia, após a prova.

Um “feito assinalável” de Marco Lira no Mundial (veja vídeo) Um feito assinalável e de enorme prestígio, é assim que o presidente da colectividade do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Duarte Anjo enfatiza, vibrando à medalha de bronze no Mundial de Patinagem de Velocidade de Marco Lira fazendo questão de agradecer o empenho dos atletas, pais e treinador: “Mais um grande momento internacional do clube, da Calheta e da Região, reforçando de forma clara que sao dos melhores patinadores do mundo, tendo em conta os resultados já alcançados em pista 5 e 8 respectivamente”.

O atleta madeirense esclareceu que veio para estrada com a mentalidade que não ia sair daqui sem uma medalha: "E logo no primeiro dia consegui um terceiro lugar.”

“Senti-me bastante bem e fiz uma prova muita boa e muita aguerrida. Lutei sempre. Infelizmente quando faltava uma volta, sofri uma falta por um francês, mas depois consegui recuperar a minha posição e voltar a subir aos três primeiros lugares e assim cruzar a meta em terceiro lugar com muita felicidade" Marco Lira

Na prova de estrada, o patinador dos Prazeres, que está na Colômbia ao serviço da selecção nacional, disse que “esta medalha vinha mesmo a calhar.

"Já estava à espera dela desde o primeiro dia campeonato e lá ao quinto dia a medalha acabou por vir. Com muita persistência e resiliência a medalha acabou por cair.” Marco Lira

Marco Lira refere que o principal factor foi nunca deixar de acreditar para ganhar esta medalha.

O atleta ao serviço da selecção nacional adiantou ainda que as condições atmosféricas quando decorreu a prova não foram as melhores, estava chuva torrencial e trovoada ao mesmo tempo: "Mas já sabíamos e já tínhamos preparado com rodas de chuva para a prova e havia uma curva bastante perigosa e que sabíamos que podia ser determinante para a luta pela prova".