Defesa Dani Alves regressa ao FC Barcelona até ao final da temporada

O defesa brasileiro Dani Alves vai voltar a vestir as cores do FC Barcelona até ao final da presente temporada, depois de ter rescindido com o São Paulo, em setembro, informou a equipa da Liga espanhola de futebol.

O internacional pela seleção 'canarinha' em 119 ocasiões volta a envergar as cores do FC Barcelona, depois da passagem por Camp Nou entre 2008 e 2016, tendo somado 391 encontros oficiais e anotado 23 golos.

"FC Barcelona e Dani Alves chegaram a um princípio de acordo para que o jogador se junte à primeira equipa de futebol até ao final da presente temporada. O brasileiro integrará os treinos a partir da próxima semana, mas só poderá jogar em janeiro", informou o emblema 'culé', no sítio oficial na Internet.

O clube 'blaugrana' adianta que "irá anunciar todos os detalhes da contratação de Dani Alves durante a apresentação oficial como novo jogador do Barça".

Em 17 de setembro, o São Paulo anunciou a rescisão do contrato com o lateral, que tinha a duração até dezembro de 2022.

A saída do experiente lateral direito, de 38 anos, do clube paulista surgiu na sequência de um conflito entre as duas partes, devido a uma dívida de quase dois milhões de euros ao futebolista, que ao longo da carreira representou outros emblemas como o Sevilha, Juventus e Paris Saint-Germain.

Com 46 títulos no palmarés, 23 dos quais no 'Barça', Dani Alves é o jogador mais titulado no futebol sénior.