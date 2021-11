Turista de 90 anos cai na Levada do Norte

Uma idosa de nacionalidade estrangeira sofreu uma queda quando percorria a Levada do Norte, entre a Quinta Grande e o Campanário, mais precisamente na zona do Pedregal, no Campanário.

A turista caiu para dentro da levada, quando caminhava a cerca de 2 Km da estrada principal, e apresentava sinais de hipotermia.

Sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para o local, apoiados por três viaturas.

A vítima será encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.