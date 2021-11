FC Porto vence Santa Clara e coloca pressão em Sporting e Benfica

O FC Porto venceu hoje em casa do Santa Clara por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, isolando-se provisoriamente na liderança e colocando pressão em Sporting e Benfica, que jogam mais tarde.

Os 'dragões' começaram a escrever o triunfo na fase final da primeira metade, com um golo de Sérgio Oliveira, aos 42 minutos, e praticamente sentenciaram o encontro no arranque da segunda parte, com um tento de Luis Díaz, jogador que 'bisou', aos 77, destacando-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores, agora com nove golos.

Com esta vitória, o FC Porto destaca-se na liderança do campeonato, com 29 pontos, mais três do que o Sporting, segundo, que ainda hoje joga em casa do Paços de Ferreira, e quatro do que o Benfica, terceiro, que recebe mais tarde o Sporting de Braga, enquanto os açorianos estão 'afundados' na parte baixa da tabela, sendo últimos classificados, com apenas seis pontos.