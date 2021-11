'CQM Talks' regressa a 3 de Dezembro

O Professor Serge Mignani, da Université Paris Descartes, é o orador convidado da segunda conferência do ciclo 'CQM Talks', subordinada ao tema 'Thirty years in a big pharmaceutical industry: Lessons learned', a iniciativa está agendada para o dia 3 de Dezembro.

O professor Serge Mignani irá partilhar conhecimentos, competências e experiências adquiridas ao longo dos seus trinta anos de carreira, dedicados a uma grande empresa farmacêutica como a Sanofi. O orador irá também mostrar aos jovens cientistas que a inovação no campo científico da indústria farmacêutica é essencial para o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos.

Após terminar a sua carreira, Serge Mignani deu origem a colaborações internacionais, nomeadamente, com o CQM, através do Investigador sénior João Rodrigues e, igualmente com a Universidade da Madeira, como Professor Catedrático convidado no Departamento de Química (Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia) onde ministra aulas ao 3º Ciclo de Química e ao 2º Ciclo de Nanoquímica e Nanomateriais.

A iniciativa, a decorrer pelas 15 horas na Sala do Senado, no piso -2 do Campus Universitário da Penteada, estará aberta a estudantes, docentes e investigadores da UMa na área de Química, Bioquímica, Saúde, Biologia e demais áreas relacionadas, bem como ao público em geral. A participação requer inscrição prévia, até dia 2 de Dezembro, através do formulário disponível em https://cqm.uma.pt

O principal objectivo deste ciclo organizado pelo Centro de Química da Madeira é o de, por um lado, promover a apresentação de conhecimento com elevado impacto na sociedade, e por outro lado, a partilha de visões sobre o conhecimento e a inovação num contexto de políticas públicas, produtos inovadores, experiências profissionais, ideias de especialistas e opinion makers que actuam em contexto nacional e internacional de Investigação, Desenvolvimento & Inovação (I&D&I).

Recorde-se que o ciclo 'CQM Talks' teve início no passado dia 5 de Julho, com a conferência “Using Gene Therapy Approaches to Prevent Pandemic”, proferida pelo Doutor Luís Santos, Team Leader e especialista em desenvolvimento farmacêutico e biotecnológico na companhia americana AstraZeneca.