Escola Bartolomeu Perestrelo e PSP 'Unidas' na defesa do bem-comum

A Escola EB 1/2/3 PE Bartolomeu Perestrelo, em parceria com a Polícia de Segurança Pública – Madeira, dinamizaram, a 8 de Novembro, uma acção de sensibilização nesta escola, dirigida a turmas do 5.º ano, intitulada 'Comportamentos Assertivos na Sociedade'.

Esta iniciativa visou alertar os discentes para uma multiplicidade de factores aos quais podem estar expostos, considerando a sua presença generalizada no nosso quotidiano, nomeadamente, os riscos patentes na Internet: utilização inadequada de redes sociais, a ocultação deliberada de identidade com propósitos maliciosos, diferentes formas de Cyberbulling, entre outros, relevando também factores prementes na nossa comunidade, de onde destacámos medidas para erradicar o Bullying, mas, igualmente, os designados comportamentos assertivos, determinantes na definição de uma sociedade plural, tolerante e solidária, cujo propósito pretende promover o “Saber Ser e Estar” social.



Vítor Rodrigues, director da Turma 4 de 5.º ano

Importa ainda destacar o interesse e entusiasmo demonstrado pelos alunos, que tiveram a oportunidade de desenvolver competências e mecanismos de salvaguarda ao seu bem-estar.

De referir que esta acção se enquadrou no âmbito dos objectivos do projecto educativo da escola, que, transversalmente, capacita os estudantes para as aprendizagens a serem desenvolvidas, reforça as parcerias estabelecidas com entidades locais de relevância social e, dessa forma, confere especial importância às questões suscitadas pela sociedade, promovendo e fomentando uma consciência crítica, reflexiva e integradora, contribuindo para a definição/construção de 'Valores Humanos' assentes no bem-comum.