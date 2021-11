Verificações do Rali da Calheta feitas esta tarde

Decorreram esta tarde as verificações administrativa e técnicas iniciais do Rali da Calheta, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira.

Todos os 33 inscritos responderam à 'chamada' desta prova que tem organização do Club Sports da Madeira.

O Rali da Calheta vai para a estrada esta noite, com a primeira classificativa de duas classificativas de hoje a estar agendada para as 20h48. Os concorrentes partirão por grupos e por ordem inversa à da lista de participantes.

As duas passagens por Vila CORAL ocorrerão a partir das 21h00 e 21h23, respectivamente.

A organização deu conta de que, por motivos pessoais, Filipe Sousa não irá desempenhar as funções de director de prova, cargo que estará a cargo de José Paulo Fontes.