Fibra óptica deverá cobrir 95% da Calheta em 2022

O Município da Calheta assinou esta quinta-feira, 11 de Novembro, um protocolo de colaboração com a Altice Portugal.

O objectivo deste acordo é melhorar a oferta dos serviços de redes de banda larga, nomeadamente no que respeita à expansão da rede de fibra óptica no concelho. O protocolo pretende ainda reduzir a duplicação de infra-estruturas e minimizar o volume das intervenções no subsolo do concelho da Calheta, partilhando desta forma as condutas pertencentes a cada uma das partes.

De acordo com o director de Coordenação Institucional, Corporativa e Comunicação, André Figueiredo, é esperado que até final de 2022, mais de 95% das habitações do concelho disponham da rede de fibra óptica. Desta forma, pretende-se que a Calheta cresça ainda mais, dando respostas ao investimento privado, fixando a população local e atraindo mais estrangeiros, garantindo mais desenvolvimento e, simultaneamente, mais qualidade de vida.

Uma oferta que o Município considera crucial para o desenvolvimento da economia local e do próprio sector turístico, já que, conforme salientou o presidente da Câmara, “fruto do investimento que tem acontecido no concelho da Calheta a verdade é que têm sido manifestadas reivindicações no sentido de aumentarmos essa cobertura”. Carlos Teles vê com bons olhos esta aposta, sobretudo numa altura em que o concelho se depara, cada vez mais, com um nicho de mercado com potencial financeiro elevado.