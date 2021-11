Rali da Calheta decide campeões regionais da modalidade

O Rali da Calheta vai para a estrada nos dias 12 e 13 de Novembro, decidindo quem serão os novos campeões regionais da modalidade, nesta que será a última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira.

Esta é uma prova organizada pelo Club Sports da Madeira e que será palco da disputa entre Alexandre Camacho/Pedro Calado e Miguel Nunes/João Paulo, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo.

"A atribuição do título poderá, contudo, ser também condicionada pela classificação dos restantes concorrentes da boa lista de inscritos reunida pela comissão organizadora liderada por José Paulo Fontes. À partida do evento, na sempre hospitaleira vila da Calheta, estarão mais três concorrentes com viaturas R5, outros dois com carros do grupo RGT e ainda um com um WRC", refere nota da organização.