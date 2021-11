Rali da Calheta decide títulos

O Rali da Calheta, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira a decorrer no próximo fim-de-semana, irá coroar alguns dos novos campeões regionais. De entre estes destaca-se o título absoluto, mas também o ceptro na classe RC4.

O sistema de pontuação do campeonato prevê a atribuição de pontos pelo resultado final e ainda um bónus pela classificação em classificativa, parâmetro que vem complicar as contas finais e obrigará os muitos interessados a estar de calculadora na mão à medida em que a prova se desenrola. Para o resultado no rali são atribuídos 25, 20, 17 e 14, respectivamente, para as quatro primeiras posições, aquelas que interessam nestas contas.

No que toca às classificativas, o piloto que for o mais rápido no maior número de troços cronometrados recebe 3 pontos e os vencedores da primeira e última prova especial recebem ainda 1 ponto em cada uma delas. Para além disso, para a classificação final da competição contarão os cinco melhores resultados em seis possíveis. Naqueles casos em que os concorrentes obtenham seis pontuações, deverão prescindir da pior para as contas finais.

No caso do campeonato absoluto são dois os pilotos a ainda poderem aspirar ao título, Alexandre Camacho e Miguel Nunes. Camacho, atualmente com 126 pontos, detém vantagem e tem como pior resultado um terceiro posto, 17 pontos. Nunes conta nesta fase com 100 pontos e tem como pior resultado 1 ponto. A Alexandre Camacho basta ser segundo na Calheta para fazer a festa. Miguel Nunes é obrigado a vencer para poder ser campeão. Se averbar os 5 ou 4 pontos das PE’s, Camacho terá que ser terceiro, e no caso de só averbar 3 pontos das classificativas o seu rival terá que ser terceiro ou pior e não vencer nem o primeiro nem o último troço cronometrado.

No caso da classe RC4 as contas são mais fáceis. Quem dispõe da vantagem é Américo Gouveia, atualmente com 96 pontos e com um resultado nulo, a quem basta ser quarto no escalão para festejar. Nesta fase com menos 1 ponto que o líder, Pedro Macedo pode sonhar com o titulo se conseguir o máximo de pontos, 30, e Gouveia for quinto ou pior. Nas mesmas circunstâncias está Miguel Caires, agora com 77 pontos mas com um resultado nulo para dispensar.