Rali da Calheta conta com 33 equipas inscritas

O Rali da Calheta, que decorre no próximo fim-de-semana (dias 12 e 13 de Novembro), conta com 33 equipas inscritas, revelou esta tarde José Paulo Fontes, presidente da Comissão Organizadora, na conferência de imprensa de apresentação do evento, que decorreu nos Paços do Concelho.

Desta prova, a última do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, sairão os novos campeões regionais da modalidade.

Isso mesmo fez questão de salientar o responsável, que aproveitou para deixar o convite a toda a população para que "assista a este que promete ser um verdadeiro espectáculo na estrada”, com “muita luta”, “muita emoção” e também “muita velocidade”. Apelou igualmente a que os espectadores "assistam ao rali bem posicionados e em segurança".

Já o presidente da Câmara Municipal, Carlos Teles, demonstrou-se satisfeito pelo facto desta grande final realizar-se na Calheta, salientando que "eventos desta natureza são sempre importantes para a promoção do concelho” e “uma mais-valia para a dinamização da economia local, não só para o sector da hotelaria e alojamento local, mas também para o pequeno comércio”.

Carlos Teles, que juntamente com Pedro Coelho, seguirá no 'carro 0', deixou uma palavra especial às quatro equipas do concelho, desejando-lhes boa sorte.

