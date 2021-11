Júlio Velázquez deixa Marítimo e fala em "adversidades" em dia de despedida

O treinador Júlio Velázquez despediu-se hoje do plantel do Marítimo, que milita na I liga de futebol, tendo afirmado que "as adversidades não permitiram ter a continuidade" desejada.

O treinador espanhol, que já tinha representado o Belenenses, entre 2015 e 2016, e o Vitória de Setúbal, em 2019/20, abandona o comando técnico do Marítimo após 10 jogos sem vencer e a eliminação da Taça da Liga e da Taça de Portugal.

"Na época passada chegámos numa situação muito difícil e graças ao trabalho de todos, e ao vosso grande apoio conseguimos alcançar o objetivo do clube. Esta época tivemos adversidades que não nos permitiram ter a continuidade que queríamos, mas o que podemos garantir é que nos dedicámos de corpo e alma a este grande clube", pode ler-se na nota publicada pelo emblema madeirense.

A despedida do grupo de trabalho, composto pelos jogadores e demais 'staff', aconteceu na manhã de hoje no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, onde decorreu a última sessão de treinos da semana, levada a cabo por Otávio Moreira, elemento da equipa técnica 'verde rubra'.

Julio Velázquez deixa a formação madeirense na 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, com sete pontos somados em 11 jornadas, fruto de seis derrotas, quatro empates e uma vitória, com apenas mais um ponto do que o lanterna-vermelha Santa Clara.

Os 'leões do Almirante Reis' ainda não venceram dentro de portas na presente edição do campeonato, assinalando apenas uma vitória, na visita ao Belenenses SAD, na segunda jornada, por 2-1.

O treinador natural de Salamanca assumiu as rédeas da formação insular em 11 de março de 2020, ao suceder a Milton Mendes (técnico interino que assumiu a equipa à oitava jornada após a saída de Lito Vidigal), tendo encontrando a equipa maritimista na última posição da tabela a 12 jogos do final do campeonato, garantido a manutenção na I Liga na penúltima jornada.

A nova direção 'verde rubra', liderada por Rui Fontes e eleita em 22 de outubro, decidiu colocar um ponto final na ligação com o técnico espanhol, de 40 anos, que tinha contrato válido até 30 de junho de 2022.