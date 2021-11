Marítimo confirma saída de Júlio Velázquez

O Club Sport Marítimo emitiu um comunicado onde confirma que chegou a acordo com o treinador Júlio Velázquez Santiago para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos.

Marítimo já chegou a acordo com Velázquez O ex-treinador de Moreirense e Boavista, Vasco Seabra, deve assumir o comando da equipa nesta paragem de campeonato

Nessa nota, o clube agradece "a forma dedicada como o técnico encarou o projecto Marítimo, e enaltece a postura com que encarou a hora da saída".

Além de Júlio Velázquez, também sai o seu adjunto, Javier Chocarro Lagunas.

O treinador tinha assumido o comando técnico do Marítimo a 11 de Março da época 2020-2021 e "contribuiu, decisivamente, para a manutenção da equipa no principal escalão do futebol português".