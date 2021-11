Nova direcção do Marítimo toma posse amanhã ao meio-dia

Já está oficializada a hora da tomada de posse do novo presidente eleito do Club Sport Marítimo, Rui Fontes, e dos novos órgãos sociais do clube. Será amanhã às 12 horas.

O local é onde se concretizou a eleição, a Tribuna do Estádio do Marítimo. A 22 de Outubro passado, a candidatura de Rui Fontes derrotou a de Carlos Pereira, que estava no cargo há quase um quarto de século.

Liderando uma equipa que pretende mudar o rumo do clube, Rui Fontes venceu com 65% dos votos dos associados.