Velázquez na porta de saída do Marítimo

Julio Velázquez disse há uma semana, no lançamento da partida frente ao Tondela, que tinha contrato até Junho de 2022. Será essa intransigência - de querer receber todo o dinheiro até final do vínculo - que estará a atrasar o despedimento do treinador espanhol e a oficialização do novo técnico verde-rubro, que deverá ser, muito provavelmente, Vasco Seabra.

Entretanto, o jornalista Pedro Sepúlveda, da SIC, avançou que a saída do actual treinador deverá ser confirmada ainda esta quinta-feira, dia em que Julio Velázquez esteve reunido com o seu empresário, Paulo Gonçalves, numa unidade hoteleira, no Funchal, sabe o DIÁRIO.

Sou treinador do Marítimo até Junho de 2022 e tenho todas as forças e vontade do mundo. Julio Velázquez, 5 de Novembro de 2021

Ainda assim, o técnico de 40 anos ministrou a sessão de trabalho que estava agendada para esta manhã, em Santo António.

O espanhol, que chegou à Madeira em Março de 2021, não resiste aos maus resultados desta temporada - venceu apenas um jogo em 13 partidas disputadas - mesmo depois de ter sido o grande responsável pela 'salvação' dos insulares da descida de divisão na época transacta.

A primeira e única vitória do Marítimo, esta temporada, foi alcançada no dia 16 de Agosto, diante a Belenenses SAD (0-2).

Os números de Velázquez