Ministra garante que Madeira mantém apoios à agricultura

De visita à Região, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, afirmou que a Madeira não sofrerá reduções no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) nem tão-pouco no Regime de Apoio às Regiões Ultraperiféricas (POSEI) o que, em boa medida, vai "ao encontro das necessidades" da agricultura madeirense.

Declarações da governante no âmbito da auscultação dos agentes do sector para a construção do PEPAC, que vai estar em consulta pública a partir de segunda-feira e até 6 de Dezembro.

A governante sublinhou que foi através do Governo da República que negociado “um acordo histórico” que permite implementar na Europa a reforma mais ambiciosa desde há 30 anos” e apresentar às Regiões Autónomas “boas notícias”, nomeadamente com “a manutenção do orçamento para o POSEI”,

Quem se mostrou satisfeito com a vinda de Maria do Céu Antunes foi o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural que chegou a ser mais preciso no que toca a verbas disponíveis, dizendo que o POSEI continuará a beneficiar de 28 milhões de euros, além de 15 milhões de euros vindos do Plano de Recuperação e Resiliência (4 milhões euros ainda este ano e 11 milhões no próximo), complementou.