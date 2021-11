Marques Mendes revela nome do ministro que "matou" negociações com PSD-Madeira

O antigo líder nacional do PSD, Luís Marques Mendes, revelou, esta noite, no seu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, que a hipótese de viabilização da proposta de Orçamento de Estado para 2022 com os votos dos três deputados do PSD-Madeira chegou a ser colocada em cima da mesa na reunião do conselho de ministros extraordinário da passada segunda-feira, tendo a ideia sido posta de parte após uma intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que considerou que tal possibilidade traria um problema de credibilidade ao executivo.

“Quem matou a ideia nesse conselho de ministros foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, que fez uma intervenção muito firme, muito categórica, a dizer que isso era uma perda de credibilidade para o Governo. O assunto foi falado, alguns ministros eram nesse sentido, o ministro Santos Silva foi categórico e o primeiro-ministro também foi nessa linha de orientação”, descreveu o comentador social-democrata.

Marques Mendes referiu que “essa negociação poderia dar provavelmente a passagem do Orçamento” mas acha “bem” que a ideia não tivesse vingado, por acarretar “uma perda enorme de credibilidade política”. “Era uma espécie de segundo orçamento limiano, que foi um desastre há uns anos atrás e também era uma incoerência enorme de António Costa, porque tinha dito numa entrevista ao ‘Expresso’ há um ano atrás que se tivesse que negociar o Orçamento com o PSD o governo acabava. Ora o PSD-Madeira não deixa de ser PSD. Portanto, acho que o ministro Santos Silva fez bem e o primeiro-ministro fez bem“, concluiu.