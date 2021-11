Cafôfo garante que não será candidato nas Legislativas antecipadas

“Não!”. Esta foi a resposta seca de Paulo Cafôfo quando questionado se seria cabeça-de-lista pelo PS-M às eleições legislativas antecipadas, que terão lugar a 30 de Janeiro do próximo ano.

Foi durante a quinta palestra do ‘Madeira 7 Talks’, onde foi um dos oradores, juntamente com Bruno Pereira e Raquel Coelho, que Paulo Cafôfo foi peremptório na resposta a recusar o cenário de vir a ser candidato â Assembleia da República.

Cafôfo reafirmou que é uma pessoa “desprendida” e de “causas e projectos” para assegurar que o actual ciclo político fechou. “Sinto-me bem na função em que estou”, afirmou. Também disse que “mais depressa se valoriza o trabalho de um presidente de câmaraque o trabalho de um professor”.

Já Bruno Pereira, actual vereador na Câmara Municipal do Funchal, manifestou preocupação com as redes sociais por verificar que actualmente o que conta, para muitos, é o algoritmo. Sobre o desempenho autáqruico, deixou a garantia que o move “é o interesse por ajudar”.

Paulo Cafôfo nasceu no Funchal, em Maio de 1971, e, seguindo as pisadas da mãe, professora, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tornou-se professor de História e exerceu docência em várias escolas da Região Autónoma da Madeira, a par de diversos cargos de direcção nos Conselhos Executivos e Pedagógicos. Entrou na política quando foi convidado a encabeçar a Coligação ‘Mudança’ ao município do Funchal nas eleições autárquicas de 2013. Após uma campanha muito eficaz, foi eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal, no dia 29 de Setembro, e tomou posse a 21 de Outubro, tornando-se no primeiro presidente deste município a não ser eleito pelo PSD desde a Revolução dos Cravos e a Constituição de 1976. Em 2017, recandidatou-se à presidência do Funchal numa nova coligação intitulada ‘Confiança’. Foi reeleito a 1 de Outubro desse ano e tomou posse dia 20 do mesmo mês. No decurso da sua actividade política, presidiu igualmente à AMRAM (Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira) e à CMU (Confederação dos Municípios Ultraperiféricos). Renunciou ao mandato de presidente da Câmara Municipal do Funchal a 1 de Junho de 2019, com vista a ser candidato a presidente do Governo Regional da Madeira, indicado pelo Partido Socialista, nas eleições legislativas regionais de 2019. A 25 de Julho de 2020 torna-se presidente do Partido Socialista, tendo sido o único candidato que se apresentou às eleições internas.

Bruno Pereira nasceu em Dezembro de 1972, é casado e pai de três filhos. Licenciou-se em Relações Internacionais, Económicas e Políticas pela Universidade do Minho e possui, também, formação nas áreas do Comércio Internacional e da Formação de Formadores. Entre a sua vasta experiência profissional e política, destacam-se o facto de ter sido Director Regional do Turismo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Director Regional dos Assuntos Europeus e Presidente da Investimentos Habitacionais da Madeira, cargo que ocupa presentemente. Adicionalmente, já foi membro do Conselho Regional do Turismo, do Conselho Económico e Social da Madeira, do Conselho Estratégico de Promoção Turística de Portugal e representante da Madeira nas Assembleias-Gerais da Organização Mundial do Turismo. É actualmente vereador executivo na Câmara Municipal do Funchal.