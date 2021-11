Ministra da Agricultura visita a Madeira esta sexta-feira

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, visita a Madeira esta sexta-feira, tendo agendada uma reunião com o secretário regional da Agricultura. Esta é uma visita no âmbito da auscultação aos agentes do sector para a construção do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum.

A partilha de contributos terá lugar na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, a partir das 15 horas. De acordo com nota da secretaria, o programa de visita de Maria do Céu Antunes à Região contempla ainda uma reunião com Humberto Vasconcelos, que decorrerá no Edifício Golden, e um almoço institucional.