Confiança garante continuar a trabalhar "com seriedade, verdade e transparência"

Na reunião da Câmara Municipal do Funchal realizada esta quinta-feira, 4 de Novembro, a vereação da coligação Confiança votou favoravelmente à prorrogação por 150 dias à execução da primeira fase da obra de '‘Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Água Associado ao Sistema de Telegestão Existente no Concelho do Funchal'.

Em nota enviada à comunicação social, o vereador da coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, destaca que esta empreitada, lançada no mandato anterior, "representa um investimento de 2,3 milhões de euros e será fundamental para a redução de perdas de água potável, contribuindo para o desígnio comum de construirmos um Funchal mais sustentável".

A prorrogação aprovada por unanimidade deveu-se a atrasos na obra por factores externos à autarquia, "maioritariamente provocados directa ou indirectamente pela pandemia", explica, acrescentando que "não deixa de ser irónico que esta deliberação tenha sido proposta por aqueles que recentemente criticavam fortemente os atrasos nas obras no Funchal".

A política de proximidade também permite-nos conhecer as dificuldades no terreno e evitar cair em incoerências discursivas.

A coligação Confiança informa que no período antes da ordem do dia (PAOD) trouxe ao debate os seguintes assuntos:

"A necessidade de manter a aposta na candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura 2027, cujo prazo termina a 23 de Novembro, nomeadamente na manutenção do nível do investimento plurianual previsto. Esta é uma candidatura que representa a esperança de todos os municípios da Região Autónoma da Madeira e que se posiciona para representar todas as ultraperiferias europeias.

A vereadora Micaela Camacho abordou a importância do Funchal continuar a se afirmar como cidade pioneira nas políticas de Igualdade de Género, nomeadamente na promoção da Semana da Igualdade e no assinalar do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro).

Obtivemos ainda a resposta a uma questão colocada na semana passada sobre a escarpa sobranceira à promenade entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos, sendo informados que a mesma permanecerá encerrada até que os estudos de estabilidade da mesma e eventual intervenção posterior sejam concluídos".